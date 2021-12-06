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Звезда "Игры престолов" расскажет об истории России в новом проекте

Новости
    06.12.2021, 20:20
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: History Фото: History
Фото: History

В этом месяце телеканал History запустил необычный проект - документальный подкаст о российской истории.

Он является адаптацией всемирно известного аналога и называется "Истории о нас" и посвящён событиям, до сих пор оказывающим влияние на жизнь россиян. В нём расскажут о ключевых исторических событиях и важных фигурах - от зарождения династии Романовых до наших дней.

Ведущий - один из самых популярных отечественных актёров современности Юрий Колокольников ("Игра престолов", "Беспринципные", "Метод"), недавно ставший лицом канала.

Первый эпизод подкаста уже доступен в мобильном приложении медиасервиса Megogo, выпуски выходят еженедельно и будут доступны бесплатно.

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