Звезда "Игры престолов" расскажет об истории России в новом проекте

В этом месяце телеканал History запустил необычный проект - документальный подкаст о российской истории.

Он является адаптацией всемирно известного аналога и называется "Истории о нас" и посвящён событиям, до сих пор оказывающим влияние на жизнь россиян. В нём расскажут о ключевых исторических событиях и важных фигурах - от зарождения династии Романовых до наших дней.

Ведущий - один из самых популярных отечественных актёров современности Юрий Колокольников ("Игра престолов", "Беспринципные", "Метод"), недавно ставший лицом канала.

Первый эпизод подкаста уже доступен в мобильном приложении медиасервиса Megogo, выпуски выходят еженедельно и будут доступны бесплатно.