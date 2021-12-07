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"Наследники" и "Тед Лассо" стали номинантами премии Critics Choice

Новости
    07.12.2021, 13:20
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сериал от HBO "Наследники" возглавил список Critics Choice Awards этого года с восемью номинациями, среди которых "лучший драматический сериал", "лучшая мужская роль в драматическом сериале", "лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале" и так далее.

"Мейр из Исттауна" от HBO и "Зло" от Paramount + получили по пять номинаций, по четыре номинации - "Убийство в одном здании" (Hulu), "Тед Лассо" (Apple TV+), "Хорошая борьба" (Paramount+), "Это мы" (NBC) и "Ванда/Вижн" ( Disney+).

В номинации "лучший драматический сериал" года также представлена "Игра в кальмара", "Поза", "Это мы". За звание "лучшего комедийного сериала" поборются "Псы резервации", "Белая ворона", "Великая", "Другие двое", "Тед Лассо", "Хитрости", "Убийства в одном здании", "Чем мы заняты в тени".

Премия Critics Choice Awards ежегодно присуждается лучшим достижениям в области кино и телевидения. Принято считать, что она является наиболее точным "предсказателем" номинаций на премию "Оскар". Номинации фильмов будут объявлены 13 декабря.

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