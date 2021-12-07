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07.12.2021 11:55
Рубрика: Digital

Объем кибермошенничества в России достиг исторического максимума

Текст: Василий Кошкин
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Объем кибермошенничества в России достиг максимума за всю историю наблюдений. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Фото: Александр Корольков
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При этом топ-менеджер банка оговорился, что речь идет не только о собственно преступлениях, но и о попытках мошенничества.

"Сбер" предотвратил за 11 месяцев этого года более 100 миллиардов рублей фрода, то есть мы спасли деньги своих клиентов, когда были попытки атаки. И эти цифры, на самом деле, беспрецедентны", - отметил Кузнецов, выступая на SOC-Форуме (цитата по РИА Новости).

Ранее начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский сообщил, что в России фиксируется новый тренд в финансовом мошенничестве, жертвы которого рискуют остаться с кредитом на руках и лишиться квартиры. По его словам, преступники уговаривают россиян вместе с кредитом закладывать или продавать свои квартиры.

По данным Банка России, в июле-сентябре 2021 года было зафиксировано более 256 тысяч случаев операций, осуществленных без согласия клиентов (на 40% больше, чем за аналогичный период 2020 года). Объем таких операций оценивается в 3,2 миллиарда рублей. Из этих средств гражданам удалось вернуть 7,7%.

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