В Перми суд продлил арест стрелявшему в вузе студенту

Во вторник Дзержинский районный суд Перми продлил срок заключения под стражей студенту, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда, арест обвиняемого в виде содержания под стражей продлен в связи с ходатайством органов следствия до 20 февраля 2022 года. Заседание суда проходило без личного участия обвиняемого.

Напомним, 20 сентября было совершено вооруженное нападение на сотрудников и студентов ПГНИУ. Его устроил один из студентов вуза. В результате инцидента погибли шесть человек, еще более 40 человек получили ранения разной степени тяжести. Нападавший при задержании был тяжело ранен. В его отношении возбуждено уголовное дело.