В Саратове учительнице дали 23 года за убийство знакомой и ее ребенка

Саратове вынесли приговор учительнице физкультуры: женщина обвинялась в жестоком двойном убийстве своей знакомой и ее трехлетней дочери.

Как сообщили в областной прокуратуре, областной суд признал 54-летнюю местную жительницу виновной в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

В ноябре прошлого года подсудимая пришла в гости к своей знакомой. Суд посчитал доказанным, что гостья убила хозяйку квартиры и ее маленькую дочь из корыстных побуждений. Преступница нанесла жертвам множественные удары ножом, а из квартиры пропали ювелирные украшения и банковская карта. Полицейские вышли на подозреваемую, после того как она сняла с этой карты 70 тысяч рублей.

Приговором подсудимой назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы и штраф в размере восьми миллионов рублей. Решение суда может быть обжаловано.

Отметим, ранее женщина работала преподавателем физкультуры в ряде школ Саратова и в одном из вузов.