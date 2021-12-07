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07.12.2021 13:03
Рубрика: Власть

В Крыму назвали имя нового министра культуры региона

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба министерства культуры Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства культуры Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства культуры Республики Крым

Новым министром культуры Крыма станет Татьяна Манежина, которая, будучи первым заместителем министра, сейчас временно исполняет обязанности руководителя ведомства. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым
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- Решение принято, - подчеркнул он.

Кроме того, руководитель региона допустил новые отставки чиновников в ближайшем будущем. Он отметил, что решение об увольнении зависит от оценки и учета всех аспектов их профессиональной деятельности, а потому будет справедливым

- Критерий один - результативность, - пояснил Аксенов. - Процесс смены чиновников будет всегда двигаться вперед. Пока некоторые проекты не доведены до нужного показателя.

Татьяна Манежина родилась в Копейске Челябинской области. Окончила исторический факультет Симферопольского госуниверситета имени Михаила Фрунзе и Одесский региональный институт госуправления Национальной академии государственного управления при президенте Украины (магистр государственного управления). На рубеже 80-х и 90-х годов прошлого столетия работала секретарем и инструктором в Крымском обкоме комсомола. С 2005 года - первым замминистра по делам молодежи, семьи и гендерной политики Крыма.

С 2007 года занимала пост замдиректора Крымского центра переподготовки и повышения квалификации работников органов власти при Совете министров республики. С ноября 2011 года работала заместителем министра, а с января 2017-го - первым замминистра культуры республики.

В ноябре этого года глава РК Сергей Аксенов из-за утраты доверия освободил от должности министра культуры Крыма Арину (Веру) Новосельскую, которая занимала этот пост с февраля 2014 года. Ранее Следственный комитет РФ предъявил ей обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2018 году чиновница получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку 25 миллионов рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе. Позже Басманный суд Москвы поместил ее под арест на два месяца до 17 января.

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