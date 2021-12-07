Краевед из Курганской области проследила судьбу столетнего колокола

Краевед из Шадринска Любовь Дюндик нашла исторический колокол, который 35 лет простоял в частном гараже, а потом удивительным образом вернулся на свое место в сельский храм.

Любовь Дюндик заведует библиотекой в микрорайоне Осеево. Когда-то на месте здания школы, где расположена библиотека, было колокололитейное производство. Его основал в тогда еще деревне Осеевой в 1819 году шадринский купец третьей гильдии Григорий Шишкин. Предприятие действовало до 1920-х годов, а производственные постройки простояли еще сорок лет.

Шишкинские колокола отливали для церквей и монастырей Пермской, Тобольской, Екатеринбургской и Оренбургской епархий, для Войсковой казачьей церкви в Омске, Далматовского Успенского монастыря. Один колокол сейчас хранится в Шадринском краеведческом музее им. В.П. Бирюкова. Где остальные? Любовь Дюндик решила найти изделия осеевских мастеров. К чему это привело, она описала в очерке "Вслед за шишкинским колоколом, или История поездки в храм села Глубокое".

Из переписки с Алексеем Талашкиным, заместителем руководителя Сибирского центра колокольного искусства, запустившего проект "Вернем колоколу голос" (мастера занимаются отливкой копий разбитых колоколов дореволюционного литья), краевед узнала о восьми известных шишкинских колоколах. Почти все - музейные экспонаты, хранятся в Ярославле, Каменске-Уральском, Омской, Новосибирской областях, по два - в Тюменской и Курганской. В Зауралье - в вышеупомянутом Шадринском краеведческом музее и храме села Глубокого Шадринского района.

Сколько раз наша героиня проезжала мимо этого села на родину своих предков в Ичкино! Была мысль заехать, но так и не решилась. А церковь в Глубоком уникальная. Ее начали строить всем миром в 1861 году. С колокольни, которая первоначально была высотой 43 метра, был виден Шадринск. И вот Любовь Дюндик с мужем и коллегой приехали в Глубокое. Настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией матери отец Сергий провел их во внутренний дворик своего дома. Там на деревянном настиле на земле стоял тот самый восьмой шишкинский колокол.

По словам батюшки, раритет появился около трех лет назад самым неожиданным образом. Его привезли совершенно незнакомые люди. Оказалось, колокол 35 лет простоял у них в гараже. По словам гостей, его просили передать в храмы села Крестовского или Шадринска, но они решили вернуть его на историческое место. На прощание владелец гаража оставил батюшке номер своего телефона, обещал вернуться и побольше рассказать о судьбе артефакта. Отец Сергий поблагодарил незнакомцев за то, что сохранили колокол, что не возникло соблазна сдать его на металлолом в лихие 1990-е. Потом долго ждал, когда они приедут. Пытался связаться по оставленному номеру. Не дозвонился: то ли в цифре ошибся, когда записывал, то ли абонент на тот момент не обслуживался. Отец Сергий до сих пор надеется, молится, вдруг объявятся.

Колокол весит почти 120 килограммов, его высота около 62 сантиметров, без языка. Батюшка обращался в мастерскую Каменска-Уральского с просьбой почистить раритет от коррозии, дефектов и, самое главное, повесить язык. Но пока с ним никто не связался.

"С волнением провожу рукой по холодному металлу… Вот это, наверное, и называется - прикоснуться к истории", - пишет Любовь Дюндик в очерке.