Золотовалютные резервы Беларуси в ноябре составили $8,5 млрд

Финансовый регулятор Беларуси констатирует, что к началу текущего месяца международные резервные активы республики составили, по предварительным данным, $8,469 млрд в эквиваленте, уточнив, что за ноябрь золотовалютные резервы снизились на на 0,9 процента после роста в октябре на $89,8 млн (на 1,1 процента).

Анализируя текущее состояние валютных запасов, в Нацбанке пояснили, что "снижение уровня международных резервных активов в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $275 млн".

С другой стороны, поддержанию уровня золотовалютных резервов в ноябре, полагают эксперты банка, "способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин, а также увеличение стоимости монетарного золота".

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики, напоминает БЕЛТА, на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.