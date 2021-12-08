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Елена Шмелева: "Единая Россия" расширит грантовую поддержку ученых

08.12.2021 / 14:34
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Поддержку науки и самих исследователей на конкурсной, грантовой основе в России будут расширять. Об этом заявила председатель комиссии генсовета "Единой России" по образованию и науке, сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева на Конгрессе молодых ученых, который открылся в среду в Парке науки и искусства "Сириус" в Сочи.

- Партия "Единая Россия" будет расширять все формы, связанные с грантовой поддержкой ученых, с теми актуальными запросами, которые транслирует общество через высокотехнологичный бизнес, через академические институты, получающие те инструменты поддержки, которые позволят развивать и привлекать молодых ученых, - заявила Шмелева журналистам.

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС
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Форум продлится до 10 декабря. Как ожидается, на нем подведут промежуточные итоги того, что сделано в рамках Года науки и технологий. Научно-образовательный центр "Сириус" и его руководитель Елена Шмелева принимают форум молодых ученых на правах хозяев.

Говоря о планах и стратегии на ближайшие годы, Шмелева подчеркнула, что ее однопартийцы заблаговременно включили в проект бюджета важные инициативы, связанные с созданием университетских кампусов и капитальным ремонтом общежитий.

- От капитального ремонта и решения сегодняшних задач мы должны идти к созданию комплексных социальных, экономических, технологических сред. Это то, что мы делаем на федеральной территории "Сириус". Для того, чтобы уровень жизни ученых, их уровень социального взаимодействия, качество жизни и качество исследований были созвучны друг другу, - пояснила она. - Соответственно мы создаем центры коллективного пользования, создаем условия для молодых коллективов, которые показывают высокие результаты.

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Фото: Образовательный центр Сириус

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