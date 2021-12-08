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Пол Верховен снимет политически-эротический триллер

Новости
    08.12.2021, 10:04
Текст:   Олег Усков
Нидерландский и американский режиссер Пол Верховен. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Нидерландский и американский режиссер Пол Верховен. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Нидерландский и американский режиссер Пол Верховен. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Нидерландский и американский режиссер Пол Верховен, только что "отстрелявшийся" сложно принятой картиной "Искушение", намерен окунуться в эту речку вновь. Причем, что ценно, в союзе с Эдвардом Ноймайером ("Робокоп", "Звездный десант").

Как передает Variety, речь идет о проекте "Юная грешница" (Young Sinner). Компаньоны обещают нам "политически-эротический триллер" и "инновационную версию таких картин, как "Роковое влечение" и "Основной инстинкт".

При этом Пол сулит степень "взрывоопасности" своего нового предприятия беспрецедентную, гораздо более эскалированную, чем в его предыдущих фильмах.

Ноймайер, в свою очередь, детализирует: действие картины развернется в Вашингтоне и сосредоточится на молодой сотруднице "влиятельного сенатора", втянутой в паутину "опасных международных интриг". "Секса тоже будет немножко", - шутит сценарист.

По касту и срокам информации пока нет.

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