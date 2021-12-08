В Приамурье справку о медотводе от прививки приравняли к QR-коду

В Амурской области справку о медотводе от вакцинации против коронавируса приравняли к QR-коду. И теперь с ней можно посещать места, в которых действуют антиковидные ограничения, информирует сайт регионального минэкономразвития.

Отметим, что Амурская область первой на Дальнем Востоке ввела систему QR-кодов. С октября ее распространили на заведения общепита, а затем на крупные торговые центры, учреждения культуры и спорта, кинотеатры, салоны красоты, высшие и средние профессиональные учебные заведения.

С 15 декабря QR-коды придется предъявлять посетителям строительных магазинов, административно-деловых центров, управлений социальной защиты по Благовещенску и Благовещенскому району, а также банков и микрофинансовых организаций.