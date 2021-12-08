Три руководителя Геленджика стали фигурантами судебных дел

Сегодня в Краснодарском краевом суде запланировано рассмотрение апелляции по делу о дисквалификации мэра Геленджика Алексея Богодистова. А вскоре начнутся еще два процесса против бывших его заместителей. И хотя оба уже имеют приставку "экс" к своей должности, преступления, в которых они обвиняются, относятся ко времени их работы в мэрии.

Напомним, в конце октября мэра Геленджика привлекли к административной ответственности за неисполнение требований прокурора. Как уже сообщалось ("А мэр не согласен" - "РГ-Неделя" от 3.11. 2021) городской суд дисквалифицировал главу курорта, но тот обжаловал решение в вышестоящей инстанции.

Если решение о дисквалификации Богодистова крайсуд оставит в силе, то чиновник потеряет право участвовать в совещаниях, ставить подпись на документах как официальное лицо и вообще принимать какие-либо решения в статусе главы администрации.

Почти одновременно с этим в суд было направлено дело бывшего вице-мэра Геленджика 49-летней Елены Василенко.

"Женщина, занимая высокий пост в администрации курорта, дала распоряжение бесплатно организовать проведение свадьбы другому сотруднику мэрии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. А помогала организовать это мероприятие директор муниципального Дома культуры. В итоге работу сотрудников ДК на свадьбе оплатили из бюджетных средств".

Сейчас, по данным полиции, чиновница уже уволена из мэрии Геленджика и против нее возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Если вину Василенко докажут, она может получить до четырех лет лишения свободы.

Еще на одном судебном разбирательстве рассмотрят дело другого бывшего вице-мэра Геленджика 39-летнего Павла Блинова. Материалы уже переданы в суд.

"По данным следствия, мужчина, воспользовавшись своим служебным положением, похитил более 13 тысяч рублей из кешбокса паркомата муниципальной парковки", - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Обысков мэрии курорта и возбужденных против чиновников дел было столько, что местные СМИ устали об этом писать"

Кроме этого, по словам правоохранителей, чиновник, пользуясь своими полномочиями, добился разрыва договора с предпринимателями, работавшими на пляже. Таким образом вице-мэр пролоббировал интересы другого бизнесмена - своего знакомого.

"Также, по данным следствия, занимая пост заместителя главы Геленджика, мужчина предоставил одному из бизнесменов города в бесплатное пользование муниципальные объекты недвижимости, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - В результате бюджету города был причинен ущерб свыше 1,2 миллиона рублей".

Если вину бывшего чиновника докажут, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

- Геленджик с середины этого года попадает в топ криминальных хроник, - комментирует сложившуюся ситуацию директор Краснодарского центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. - Обысков в администрации курорта и возбужденных против чиновников уголовных дел было столько, что местные СМИ устали об этом писать. И попадание вице-мэров в ряды обвиняемых на этом фоне не удивляет. Стоит отметить и то, что новый Генплан курорта, который активно продвигала мэрия, затронул интересы многих собственников. Это добавило масла в огонь, бушующий вокруг администрации Геленджика.

Отставки у моря

На Кубани в последнее время сменились мэры трех основных приморских городов - Сочи, Анапы и Новороссийска, где было выявлено немало проблем, прежде всего, при строительстве жилья и соцобъектов. В 2019 году ушел с поста главы Сочи Анатолий Пахомов. Его место занял Алексей Копайгородский, который ранее занимал пост вице-губернатора края. Летом 2020-го подал в отставку глава Анапы Юрий Поляков. Его место занял Василий Швец, тоже бывший до этого вице-губернатором. А совсем недавно, 27 ноября, объявил о своей отставке мэр Новороссийска Игорь Дьяченко.