Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2021 № 32 "Об усилении мер, направленных на предотвращение завоза и распространения на территории Российской Федерации нового штамма СОVID-19"

Зарегистрирован 06.12.2021 № 66207

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 07.12.2021 г.

Вступает в силу с 8 декабря 2021 г.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) постановляю:

1. В дополнение к мерам, предусмотренным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" (зарегистрировано Минюстом России 18.03.2020, регистрационный № 57771) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2020 № 18 (зарегистрировано Минюстом России 13.07.2020, регистрационный № 58912), от 27.07.2020 № 22 (зарегистрировано Минюстом России 31.07.2020, регистрационный № 59135), от 18.09.2020 № 27 (зарегистрировано Минюстом России 23.09.2020, регистрационный № 59987), от 09.04.2021 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 14.04.2021, регистрационный № 63125), от 16.04.2021 № 13 (зарегистрировано Минюстом России 20.04.2021, регистрационный № 63181), от 02.07.2021 № 17 (зарегистрировано Минюстом России 06.07.2021, регистрационный № 64123), от 28.07.2021 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.07.2021, регистрационный № 64438), лицам, прибывшим из Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Республики Мозамбик, Республики Намибия, Объединенной Республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Специального административного района Гонконг на территорию Российской Федерации (за исключением членов экипажей воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, морского судна, осуществляющего морскую перевозку), соблюдать в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия режим изоляции с прохождением двукратного лабораторного обследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции:

первое обследование - в течение двух дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

второе обследование - с десятого по двенадцатый день со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

А.Ю.Попова