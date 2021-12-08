Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2021 № 32 "Об усилении мер, направленных на предотвращение завоза и распространения на территории Российской Федерации нового штамма СОVID-19"

Новости

"Рога и хвост не вырастают": в "Векторе" рассказали о симптомах "омикрона" 14:49
Лидеры России и Греции начали переговоры в Сочи 14:46
МИД: Переговорные каналы РФ и США по Украине возобновляются 14:44
Росгвардейцы за год задержали 11 тысяч преступников 14:31
В Австрии медицинская палата исключит невакцинарованных врачей 14:23
В Минске прокомментировали ситуацию с выборами в состав Совбеза ООН 14:23
В Совфеде формируют рабочую группу по криптовалютам 14:09
На Сахалине проведут эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов 14:05
Илон Маск стал бездомным 13:54
В Кремле оценили слова Нуланд о стремлении России воссоздать СССР 13:54
Мишустин: Профицит федерального бюджета составил 1,6 трлн рублей 13:52
Володин: Впервые в Госдуме нет заболевших коронавирусом 13:51
Новый лоукостер Citrus будет базироваться в Омске и Казани 13:47
В ОАЭ вводят четырехдневную рабочую неделю 13:46
Песков: Путин не может дать ЦБ указание повысить ключевую ставку 13:42
Путин одобрил новый формат общения с Байденом 13:39
Мошенники крадут деньги, используя фейковый сайт Минздрава 13:36
В Москве задержан полицейский за взятку в три миллиона рублей 13:35
Шредер отверг причастность Германии к попыткам торпедировать "Северный поток-2" 13:28
Производство продуктов питания в Москве с начала года выросло почти на 18% 13:20
Москву в ночь на 10 декабря ждет апогей холода 13:13
СК Беларуси: Софии Сапеге предъявлены обвинения по четырем статьям УК 13:04
В Испании начнут прививать детей с 5 лет 12:54
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по записям видеокамеры 12:50
Правительство утвердило правила господдержки виноградарей 12:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
8 декабря 2021 г.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2021 № 32 "Об усилении мер, направленных на предотвращение завоза и распространения на территории Российской Федерации нового штамма СОVID-19"

Дата подписания 4 декабря 2021 г.
Опубликован 8 декабря 2021 г.
Вступает в силу 8 декабря 2021 г.

Зарегистрирован 06.12.2021 № 66207

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 07.12.2021 г.

Вступает в силу с 8 декабря 2021 г.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) постановляю:

1. В дополнение к мерам, предусмотренным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" (зарегистрировано Минюстом России 18.03.2020, регистрационный № 57771) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2020 № 18 (зарегистрировано Минюстом России 13.07.2020, регистрационный № 58912), от 27.07.2020 № 22 (зарегистрировано Минюстом России 31.07.2020, регистрационный № 59135), от 18.09.2020 № 27 (зарегистрировано Минюстом России 23.09.2020, регистрационный № 59987), от 09.04.2021 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 14.04.2021, регистрационный № 63125), от 16.04.2021 № 13 (зарегистрировано Минюстом России 20.04.2021, регистрационный № 63181), от 02.07.2021 № 17 (зарегистрировано Минюстом России 06.07.2021, регистрационный № 64123), от 28.07.2021 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.07.2021, регистрационный № 64438), лицам, прибывшим из Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Республики Мозамбик, Республики Намибия, Объединенной Республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Специального административного района Гонконг на территорию Российской Федерации (за исключением членов экипажей воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, морского судна, осуществляющего морскую перевозку), соблюдать в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия режим изоляции с прохождением двукратного лабораторного обследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции:

первое обследование - в течение двух дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

второе обследование - с десятого по двенадцатый день со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

А.Ю.Попова

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2021 № 32
(pdf, PDF, 105 Кб)