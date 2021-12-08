Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2021 № 34 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-2019"

Зарегистрирован 06.12.2021 № 66209

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 07.12.2021 г.

Вступает в силу с 8 декабря 2021 г.

В соответствии со статьей 31, подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2004, № 35, ст. 3607) постановляю:

1. Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" (зарегистрировано Минюстом России 18.03.2020, регистрационный № 57771) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2020 № 18 (зарегистрировано Минюстом России 13.07.2020, регистрационный № 58912), от 27.07.2020 № 22 (зарегистрировано Минюстом России 31.07.2020, регистрационный № 59135), от 18.09.2020 № 27 (зарегистрировано Минюстом России 23.09.2020, регистрационный № 59987), от 09.04.2021 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 14.04.2021, регистрационный № 63125), от 16.04.2021 № 13 (зарегистрировано Минюстом России 20.04.2021, регистрационный № 63181), от 02.07.2021 № 17 (зарегистрировано Минюстом России 06.07.2021, регистрационный № 64123) и от 28.07.2021 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.07.2021, регистрационный № 64438), согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

А.Ю.Попова

Приложение к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 декабря 2021 г. № 34





Изменения, вносимые в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019"

1. В пункте 1:

а) в абзаце втором слово "три" заменить словом "два";

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Иностранные граждане и лица без гражданства, на которых распространяются положения пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 № 635-р1 (далее - распоряжение), въезжающие на территорию Российской Федерации с территорий государств - членов Евразийского экономического союза через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации2 предъявляют при въезде в Российскую Федерацию отображаемый в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции, отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию из третьих государств через территории государств - членов Евразийского экономического союза транзитом либо с кратковременной остановкой, при условии предъявления ими отрицательного результата проведенного на территории третьего государства лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, а также билетов и (или) посадочных талонов по всему маршруту следования в Российскую Федерацию.";

в) сноску 1 изложить в следующей редакции:

"1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 12, ст. 1825; 2021, №41, ст.7027 .".

г) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Иностранные граждане и лица без гражданства, на которых распространяются положения пункта 2 распоряжения, въезжающие на территорию Российской Федерацию с территорий Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации по Перечню с 1 сентября 2021 г. при въезде в Российскую Федерацию предъявляют отображаемый в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции, отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию из третьих государств через территории указанных государств транзитом либо с кратковременной остановкой, при условии предъявления ими отрицательного результата проведенного на территории третьего государства лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, а также билетов и (или) посадочных талонов по всему маршруту следования в Российскую Федерацию".

2. В подпункте 3.2 пункта 3 слово "три" заменить словом "два".

3. Подпункт 5.2 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"В аэропортах организацию проведения выборочного тестирования на COVID-19 (по эпидемиологическим показаниям - сплошного тестирования из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в пункте 1 настоящего Постановления".