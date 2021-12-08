Самый дешевый электрокар в Европе провалил краш-тест. И не только он

Организация Euro NCAP опубликовала результаты последних краш-тестов, в которых также принимали участие электрокары. Если премиум выступил отлично - BMW iX и Mercedes EQS получили максимальное количество звёзд, то бюджетники Renault и Dacia откровенно провалили испытания.

Хуже всех выступил Renault Zoe - ноль звёзд. Защита водителя и взрослых пассажиров - 43%: больше всего травмам подвержены грудная клетка водителя и левое бедро пассажира. Защита пассажира-ребёнка (до десяти) лет - 52%, и основные претензии - к безопасности шеи и головы, которая при ударе соприкасается с частями салона.

Пешеходам тоже не стоит рассчитывать на безопасность Zoe - по этому пункту "электричка" набрала 41%: очень травмоопасными (в диаграмме Euro NCAP эти зоны помечены красным - самым "плохим" цветом в градации оценки степени безопасности каждого из участков) оказались кромка "капота" и стойки лобового стекла. Наличие и работа электронных систем помощи - 14%.

Во Франции за Renault Zoe просят относительно немалые деньги - от 32 500 евро. Arkana для сравнения стоит на 2400 евро дешевле.

Ещё одним небезопасным электрокаром стал Dacia Spring, что вовсе неудивительно для авто такого размера. Тем не менее, оценка лучше, чем у Zoe, - одна звезда из пяти возможных.

Результаты у моделей схожи: защита водителя и пассажира - 49%, защита пассажира-ребёнка - 56%, защита пешеходов - 39%, работа ассистентов - 32%. Цена Dacia Spring во Франции - 17 390 евро.

Также в серии краш-тестов принимал участие электрический Fiat 500e, который доказал, что компактный электрокар может быть безопасным: "итальянец" набрал четыре звезды.