Вышел трейлер третьего сезона сайфай-сериала "Сквозь снег"

Третий сезон постапокалиптического многосерийного шоу "Сквозь снег" (Snowpiercer) обзавелся бодро выглядящим трейлером. По которому видно, что программа, заметно отклонившаяся было от оригинального комикса, передает "приветы" его сиквелам, события в которых развивались самыми причудливыми и внезапными путями.

Соответственно, впереди у зрителя явно полно сюрпризов и финтов. Да вот и подпись к ролику сулит очередные шокирующие открытия, могущие изменить судьбу остатков вымерзшего человечества.

В двух словах. События сериала зачаты через несколько лет после того, как Земля превратилась в снежно-ледяную пустыню, уязвленную чудовищными морозами. Небольшая группа граждан, ранжированная на богатых и бедных (последние прозябают в хвостовых вагонах), спаслась на гигантском многокилометровом поезде, наворачивающем круги вокруг мертвой планеты. Конечно же - в грызне меж собой, революциях и требованиях справедливости и равенства.

Дженнифер Коннелли и Шон Бин - на своих местах.

Сериал после трех лет мучительной разработки (далее к "производственному аду" точечно добавился COVID) стартовал в мае 2020-го. Второй сезон вышел в январе этого года. А летом стало известно, что предприятие продлено на четвертый, то есть задолго до релиза третьего. Премьера которого - 24 января.