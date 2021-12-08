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Вышел трейлер третьего сезона сайфай-сериала "Сквозь снег"

Новости
    08.12.2021, 09:10
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ TNT Фото: youtube.com/ TNT
Фото: youtube.com/ TNT

Третий сезон постапокалиптического многосерийного шоу "Сквозь снег" (Snowpiercer) обзавелся бодро выглядящим трейлером. По которому видно, что программа, заметно отклонившаяся было от оригинального комикса, передает "приветы" его сиквелам, события в которых развивались самыми причудливыми и внезапными путями.

Соответственно, впереди у зрителя явно полно сюрпризов и финтов. Да вот и подпись к ролику сулит очередные шокирующие открытия, могущие изменить судьбу остатков вымерзшего человечества.

Фото: UPI Россия
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В двух словах. События сериала зачаты через несколько лет после того, как Земля превратилась в снежно-ледяную пустыню, уязвленную чудовищными морозами. Небольшая группа граждан, ранжированная на богатых и бедных (последние прозябают в хвостовых вагонах), спаслась на гигантском многокилометровом поезде, наворачивающем круги вокруг мертвой планеты. Конечно же - в грызне меж собой, революциях и требованиях справедливости и равенства.

Дженнифер Коннелли и Шон Бин - на своих местах.

Фото: kinopoisk.ru
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Сериал после трех лет мучительной разработки (далее к "производственному аду" точечно добавился COVID) стартовал в мае 2020-го. Второй сезон вышел в январе этого года. А летом стало известно, что предприятие продлено на четвертый, то есть задолго до релиза третьего. Премьера которого - 24 января.

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