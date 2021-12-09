Беларусь получила из России партию новейших бронетранспортеров БТР-82А

На вооружение белорусской армии из России поступила партия новейшей бронетехники. Поставка боевой техники из РФ осуществлена в рамках планового перевооружения ВС Беларуси. В Беларуси систему залпового огня "Ураган" пересадили на МАЗ-6317 Прибывшие из Арзамаса машины поступят в состав частей Гродненского гарнизона. Как сообщил командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Игорь Демиденко, что бронетранспортеры БТР-82А поступили на вооружение одного из гвардейских механизированных батальонов 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Помимо бронетранспортеров материальную часть подразделения пополнят командирские машины БТР-80К и бронированные медицинские машины БММ.

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