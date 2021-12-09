Дилеры спрогнозировали дефицит автомобилей в России и в 2022 году

В первом квартале 2022 года дефицит автомобилей в дилерских центрах сохранится.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ассоциацию "Российские автомобильные дилеры". И представители автосалонов, и производители подчеркивают, что подобного дефицита не наблюдалось в течение многих лет.

Об острой нехватке автомобилей дилеры начали говорить в августе прошлого года. Причина кризиса - снижение объемов производства и поставок, связанное с дефицитом электронных автокомпонентов. Цены на автомобили продолжают расти во всем мире.

В Минпромторге РФ ранее сообщили, что ситуация с поставками иностранной электроники для автопрома вряд ли улучшится в ближайшее время. Поэтому отечественным производителям стоит сосредоточить свои усилия на импортозамещении.

Опрошенные "РГ" эксперты отмечали, новогодних акций на автомобили в этом году ждать не приходится. В условиях огромного спроса и дефицита предложения автопроизводители продолжают повышать цены, хотя обычно в конце года проходят распродажи в расчете на годовые премии потребителей.