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09.12.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Дилеры спрогнозировали дефицит автомобилей в России и в 2022 году

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В первом квартале 2022 года дефицит автомобилей в дилерских центрах сохранится.

Фото: Пресс-служба Haval
Россияне скупают китайские авто из-за жадности дилеров других марок

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ассоциацию "Российские автомобильные дилеры". И представители автосалонов, и производители подчеркивают, что подобного дефицита не наблюдалось в течение многих лет.

Об острой нехватке автомобилей дилеры начали говорить в августе прошлого года. Причина кризиса - снижение объемов производства и поставок, связанное с дефицитом электронных автокомпонентов. Цены на автомобили продолжают расти во всем мире.

В Минпромторге РФ ранее сообщили, что ситуация с поставками иностранной электроники для автопрома вряд ли улучшится в ближайшее время. Поэтому отечественным производителям стоит сосредоточить свои усилия на импортозамещении.

Опрошенные "РГ" эксперты отмечали, новогодних акций на автомобили в этом году ждать не приходится. В условиях огромного спроса и дефицита предложения автопроизводители продолжают повышать цены, хотя обычно в конце года проходят распродажи в расчете на годовые премии потребителей.