Суд отправил в СИЗО убившего в МФЦ людей Сергея Глазова

Пресненский суд Москвы в четверг, 9 декабря, удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении устроившего расстрел в МФЦ Сергея Глазова до 7 февраля 2022 года.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь суда Лела Кокая, Глазову предъявлены обвинения в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Во вторник 45-летний житель Москвы, который пришел в МФЦ "Рязанский" за получением нового готового паспорта, открыл огонь по людям. В результате стрельбы из переделанного в боевой пистолета "Глок" Глазов убил двух человек и ранил еще четырех, в том числе 10-летнюю девочку, которой он выстрелил в голову. Убийцу задержал сотрудник миграционного подразделения МВД старший лейтенант полиции Георгий Домолаев и подоспевшие ему на помощь очевидцы. Кроме пистолета у задержанного при себе был охотничий нож, которым он тоже пытался воспользоваться.