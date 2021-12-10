Главные анонсы и трейлеры The Game Awards

Церемония награждения The Game Awards закончилась, но помимо вручения премий, шоу еще надолго запомнится совершенно беспрецедентным количеством анонсов проектов самых различных масштабов.

Если попытаться уместить их все в один материал, то его размер окажется слишком большим, поэтому отобрали для вас наиболее интересные и значимые.

Сюжетные игры в наше время - это уже хорошо, а сюжетные игры по "Звездным войнам" - вообще на вес золота, поэтому возлагаем большие надежды на Star Wars Eclipse от французов из Quantic Dreams.

Анонсирована Alan Wake 2.

Warner Bros. выпустит игру про Чудо-женщину.

Первый геймплейный трейлер игры про "Отряд самоубийц".

Голлум снова сходит с ума в новом трейлере своей персональной игры.

Ребята, которые делали игроизацию "Пятницы 13" взялись за другой классический хоррор - "Техасскую резню бензопилой".

Первый взгляд на космо-стратегию Homeworld 3.

Приключенческая игра от Telltale по мотивам сериала "Пространство".

Геймплейный ролик Senua"s Saga: Hellblade II

Новая игра про синего ежа - Sonic Frontiers.

Очередная порция видео игрового процесса Horizon Forbidden West.

ПК-версия ремейка Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Space Marine 2 - новый боевик во вселенной Warhammer 40.

Геймплейное видео перезапуска Saints Row.

Игра по "Дюне" - куда же без нее.

Анонсирована VR-версия популярнейшей Among Us.

Синематик-трейлер Dying Light 2.

Трейлер второй части про выживание подростков во время эпидемии средневековой чумы A Plague Tale: Requiem.

Сюжетный трейлер Elden Ring от FromSoftware на русском.

Выходцы из DICE, ранее трудившиеся над серией Battlefield, представили свой первый проект Arc Raiders.

Техно-демка "Матрицы" на Unreal Engine 5, которую уже называют прорывом в качестве графики.