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Рубрика: В мире

Daily Mail: Основатель WikiLeaks Ассанж перенес инсульт в тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме Белмарш, в которой он содержится с 2019 года. Об этом пишет газета Daily Mail.

Фото: Niklas HALLE'N / AFP
Ассанжа могут отправить в "Ад"

Невеста Ассанжа Стелла Моррис рассказала печатному изданию, что приступ случился 27 октября. Причиной серьезных проблем со здоровьем стал стресс. У Ассанжа, который сейчас принимает лекарства, опущено правое веко, есть проблемы с памятью.

Напомним, 10 декабря стало известно, что суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции основателя WikiLeaks. МИД России назвал этот вердикт позорным.

Вашингтон обвиняет Ассанжа в разглашении секретной информации. Основатель WikiLeaks семь лет прятался в посольстве Эквадора в Лондоне, а в 2019 году был арестован за нарушение правила пребывания под залогом.

В мире США В мире Европа Великобритания Джулиан Ассанж: история борьбы

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