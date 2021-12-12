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Ученые представили макет пилотажного стенда для будущего самолета

12.12.2021 / 20:06

В рамках Конгресса молодых ученых, проходившего с 8 по 10 декабря в Парке науки и искусства на федеральной территории Сириус, участники представили макет пилотажного стенда для создаваемого сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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- Его основная особенность состоит в том, что он создан на базе системы подвижности консольного типа, то есть промышленного робота, - рассказал "РГ" научный сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и Научного центра мирового уровня (НЦМУ) "Сверхзвук" Юрий Архангельский. - Это уменьшенный макет, а полноценный стенд будет создан на базе робота грузоподъемностью около тонны. Уже на него и установят кабину весом примерно 400 килограммов.

По программе НЦМУ "Сверхзвук", длившейся около года, аэродинамики выдали такую компоновку самолета, при которой нос сильно вытянут и невозможно разместить лобовое остекление кабины. Для летчика обстановка будет полностью синтезирована. Как пилот будет работать в условиях отсутствия прямой видимости, но при этом с реальными перегрузками и угловыми ускорениями, ученые и планируют выяснить с помощью пилотажного стенда.

Также на этом стенде можно отработать и привычные задания: выбор алгоритмов для системы управления самолетов, выбор чувствительности управления, загрузки рычагов управления, типы индикации и другие.

- Сейчас перед первым вылетом необходимо пройти испытания на так называемое PIO - раскачку самолета, - продолжил эксперт. - Это правило, написанное кровью, так как были случаи, когда летчики при инспектировании самолета на пилотажном стенде выбирали либо слишком высокую чувствительность управления, либо допускали другие инженерные просчеты, что приводило к авиакатастрофам. Такие испытания необходимо проводить именно на пилотажных стендах, потому что только в условиях действия перегрузок угловых ускорений можно полноценно оценить, будет ли склонность к резкой реакции или раскачке самолета.

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Фото: Владимир Аносов/ РГ

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