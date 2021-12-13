Киану Ривз рассказал, как получил предложение сыграть в новой "Матрице"

Актер Киану Ривз стал приглашенным гостем телевизионной программы Graham Norton Show и рассказал о том, как он отреагировал на предложение вернуться к роли Нео в "Матрице". Ролик с ним опубликован на YouTube-канале TheGNShow

Киану Ривз подключился к шоу по видеосвязи. "Как ты оказался в этом проекте? Ведь 19 лет назад ты умер", - логично интересуется ведущий. "Я задал тот же вопрос", - смеется в ответ актер.

По словам Ривза, он получил сообщение от создательницы картины Ланы Вачовски с вопросом: "Что ты думаешь о том, чтобы сделать еще один фильм "Матрица"?

"Это звучит потрясающе! Но я же умер! - рассказывает актер. - На что она ответила мне: "Ты уверен?"

После этого разговора Киану Ривз сразу согласился вернуться к роли Нео, а Вачовски создала сценарий.

Напомним, четвертая часть франшизы - "Матрица: Воскрешение" - выходит в российский прокат уже 16 декабря. Помимо Киану Ривза к своей роли вернулась Кэри- Энн Мосс (Тринити). Морфеуса в этом фильма сыграет Яхья Абдул-Матин II. В других ролях - Приянка Чопра, Джессика Хенвик, Нил Патрик Харрис, Кристина Риччи и другие.