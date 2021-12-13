На конгрессе в "Сириусе" подвели главные итоги Года науки и технологий

Объявленный в декабре 2020-го и стартовавший в феврале 2021-го Год науки и технологий в России близится к завершению, а марафон знаний и новых открытий продолжится. Это первый и главный вывод по итогам Конгресса молодых ученых, который три дня работал на федеральной территории "Сириус".

Более трех тысяч молодых ученых, аспирантов, студентов и старшеклассников - победителей грантовых конкурсов и олимпиад внимали российским ученым с мировой известностью, а сами эксперты, профессора и академики вели диалог на равных, не делая снисхождения на возраст.

В отдельные дни параллельно шло до десяти мероприятий: панельные сессии, лекции, дискуссии по типу "Открытый микрофон", научные школы, кинопоказы и мастер-классы. А в коридорах и холлах развернулись научная гостиная, "Вузпромэкспо" и гостиная интеллектуального спорта.

Выступая на итоговом заседании, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков дал высокую оценку тому, как все было организовано, заявил, что в этом году "наука стала гораздо ближе к школьникам и студентам", и высказался совершенно определенно: "Конгресс молодых ученых должен стать ежегодным мероприятием".

Это заявление поддержали аплодисментами сидящие в зале. А потом взял слово для комментария помощник главы государства Андрей Фурсенко.

- Год удался. Это не было шоу, это было действительно важное событие. Позиция президента в том, что год должен быть продолжен, расширен на следующие несколько лет. Это, я думаю, будет реализовано...

Фурсенко поблагодарил команду организаторов важнейших мероприятий Года науки и технологий. Отметил, что в этом участвовали и маститые ученые, и нынешние школьники. Похвальные слова Андрей Александрович нашел и в адрес журналистов.

Научные результаты, полученные в этом году, и ввод новой инфраструктуры оценил только один эксперт из семи

- В том, что увеличилось число людей, которые гордятся наукой, есть огромная заслуга наших средств массовой информации. Мы иногда ругаем журналистов, может быть, и справедливо, но я думаю, что сегодня мы должны им высказать большую благодарность, - сказал помощник президента.

Зал ответил аплодисментами и на эти слова, хотя и не так горячо, как на предложение министра Валерия Фалькова сделать Конгресс молодых ученых обязательным событием в годовом календаре.

Интересными оказались результаты интерактивного голосования на итоговой сессии. Всем участникам заседания - на подиуме и в зале - предложили ответить, что в программе года науки было наиболее важным и по достигнутым результатам самым существенным? Каждый третий признал, что это запуск новых программ поддержки развития университетов и научных центров. Масштабные проекты в научно-популярной сфере поставили на первое место 19 процентов голосовавших.

А вот строительство новой инфраструктуры и значимые научные результаты, полученные в этом году, оценили и заметили всего 14 процентов - лишь каждый седьмой. И это, увы, оценка объективная. Пока мы лишь строим большие планы и в значительной степени питаем себя ожиданиями. По той же причине только пять процентов (один из двадцати голосовавших) обратили внимание на введение новой системы управления наукой и ее практические эффекты.

Количественные итоги Года науки и технологий вице-премьер Дмитрий Чернышенко в своем выступлении свел до двух главных цифр: около 5,5 тысячи мероприятий по всей стране, в них приняли участие 10,9 млн человек.

А президент РАН Александр Сергеев среди всего прочего выделил один качественный результат - это возрождение или, как он выразился, "реинкарнация" общества "Знание". По его словам, очень важно доносить научную информацию до общества, в первую очередь, до молодежи, подростков. А чтобы она доходила, это надо делать интересно, захватывающе - по-современному. "И это, - заключил академик Сергеев, - получилось".