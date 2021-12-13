Появился отрывок из "Матрицы: Воскрешение" с Морфеусом

В Сети появился дублированный отрывок четвертой части франшизы "Матрица" с Киану Ривзом в главной роли. Премьера картины запланирована на 16 декабря, с 22 декабря - на стриминге HBO Max.

В новом ролике Нео проходит через дверь на крыше некоего здания и вместе со спутницей с эффектной прической синего цвета оказывается в едущем поезде. Герой уточняет у девушки, где они находятся, та отвечает, что портал перенес их в Токио, а движущуюся цель труднее отследить и "теперь не нужно бегать к телефонным будкам". Затем они проходят еще через одну дверь и оказываются на сцене заброшенного театра со знакомыми креслами темно-красного цвета. В одном из них сидит Морфеус в исполнении Абдул-Матина II, тот встает и приветствует Нео. При этом половину кадра занимают флешбеки с Лоуренсом Фишборном, молодыми Нео и Тринити. Герою объясняют, что это сделано специально, чтобы вызвать его доверие.

Русский трейлер здесь.

Первую "Матрицу" с 9 декабря повторно показывают в некоторых кинотеатрах .