Детский омбудсмен Подмосковья: При взрыве в Серпухове пострадали 10 детей

"Один подросток от госпитализации отказался. Остальные размещены в больницах Московской области. Их жизням ничего не угрожает", - уточнила она. Пострадавшим детям от 11 до 17 лет, все они в момент взрыва находились на занятиях в гимназии.

Ранее Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

В МВД отметили, что взрыв устроил выпускник православной гимназии, расположенной в подмосковном Серпухове.