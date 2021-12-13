В акции "Культурный марафон" приняли участие более 750 тысяч школьников

"Третий год уже проводится акция "Культурный марафон". В этом году она посвящена теме кинематографа в связи с тем, что 125 лет назад состоялся первый кинопоказ в России. Сейчас уже 750 тысяч ребят поучаствовали в марафоне", - сказала Ольга Любимова.

В рамках открытого урока министр ответила на вопросы учеников школы, которую она сама окончила. Ольга Любимова рассказала о состоянии киноотрасли на сегодняшний день и о востребованных профессиях в сфере культуры, поделилась своими впечатлениями о новинках кинопроката и театральных постановках.

В открытом уроке также принял участие известный актер Виктор Хориняк, исполнивший главную роль в фильме "Последний богатырь". Артист поделился со школьниками воспоминаниями о своем становлении в актерской профессии и особенностях работы на съемочной площадке.

Напоследок Ольга Любимова напомнила о возможности посетить учреждения культуры по программе "Пушкинская карта". Она отметила, что по карте теперь будут доступны и кинопоказы российских фильмов.

Организаторами "Культурного марафона" выступают Министерство культуры Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации и компания "Яндекс". В рамках акции школьники и педагоги пишут онлайн-тест на различные темы в сфере культуры.