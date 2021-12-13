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Рубрика: Экономика

ФАС добилась снижения цен на услуги общепита в аэропорту Новосибирска

Текст: Михаил Загайнов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела проверку цен на услуги общественного питания в новосибирском аэропорту "Толмачево". Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники ФАС вместе с бизнесом проработали меры для обеспечения доступных цен для пассажиров.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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"По итогам отдельные предприятия ввели в меню блюда экономически доступной ценовой категории, с ценами на 15% ниже реализуемых. Кроме того, организации расширили ассортимент питьевой бутилированной воды стоимостью на 43-47% ниже уже имеющейся в продаже и снизили на 10% цены на отдельные позиции кофе", - сообщили в ФАС.

В ведомстве добавили, что продолжат мониторинг цен в аэропортах. Так, в конце ноября стало известно о возбуждении дела в отношении компании "Росинтер Ресторантс" (сети Il Патио, Costa Coffee и T.G.I. Friday's). В ФАС считают, что компания злоупотребила своим доминирующим положением в "Шереметьево" - цены в кафе и ресторанах сети на территории аэропорта значительно превышают те, что действуют в торговых точках в Москве.

Кроме того, ранее ФАС выдала предупреждение ООО "Аэро Фуд" из-за завышения розничных цен на питьевую воду в аэропорту Минеральных Вод (Ставропольский край). Согласно предупреждению, компания была обязана в течение десяти дней устранить нарушения. На деле хватило нескольких дней - уже 1 декабря цены были снижены.

Санкции за злоупотребление доминирующим положением прописаны в ч. 1 ст. 14.31 КоАП. Так, для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до миллиона рублей.

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