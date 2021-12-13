Турчак: "ЕР" подготовит поправки к проекту о QR-кодах в общественных местах

"Рассмотрение законопроекта о внесении изменений в "транспортное" законодательство, предполагающий предъявление сертификата с QR-кодом при покупке авиа- и железнодорожного билета, отложено на неопределенный срок. Это результат большой работы, которую проделал экспертный совет "Единой России", руководство фракции и наши общественные приемные совместно с бизнесом, профессиональным сообществом и, конечно, с опорой на мнение людей. На сегодняшний день законопроект не готов к принятию", - приводит слова Турчака пресс-служба ЕР.

По его словам, в партии обобщили все общественные предложения и запросы в конкретные решения. Это касается четкого перечня противопоказаний от прививки, перечня экстренных ситуаций, когда можно перемещаться без медицинских сертификатов.

Диалог с кабмином идет конструктивно, и партия подготовит ко второму чтению дополнительные предложения к законопроекту о "Санитарно-эпидемиологическом благополучии", добавил он.

"Наша основная задача - защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья. Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства. Именно в этой логике работа над законопроектом будет продолжена", - резюмировал Андрей Турчак.

Напомним, правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта по использованию сертификатов о прививке от коронавируса в общественных местах и на транспорте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что эксперты должны учесть позицию главы государства при работе над законопроектом о QR-кодах в общественных местах. "Президент с самого начала заявил о своей принципиальной позиции - интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов", - подчеркнул Песков.

16 декабря Госдума на заседании рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом сообщил первый вице-спикер Александр Жуков. Проект, касающийся общественных мест, будет дорабатываться, но уже после рассмотрения в первом чтении.