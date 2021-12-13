В Минске оценили перспективы углубления интеграции с Россией

К существованию двух суверенных государств на едином экономическом пространстве, прогнозирует Александр Лукашенко, приведет дальнейшая работа по углублению белорусско-российской интеграции. Так президент Беларуси сформулировал перспективы двух братских стран в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

Он напомнил в этой связи и о недавнем утверждении программ по углублению двусторонней интеграции, благодаря которым, пояснил Лукашенко, "мы хотим по основным направлениям формирования союза продвинуться еще больше, унифицировать процессы, которые происходят на этом пространстве".

У союза двух стран, отметил белорусский лидер, есть этническая и экономическая основа. Кроме того, государства проводят единую внешнюю политику, создано общее оборонное пространство, то есть фактически единая армия, подчеркнул он.

Кроме того, добавил Лукашенко, Минск и Москва "очень серьезно продвинулись в предоставлении равных прав для граждан Беларуси и России. Между россиянами и белорусами практически нет никакой разницы ни в образовании, ни в здравоохранении, ни в гуманитарном, культурном пространстве. Мы создали равные условия для наших граждан", - подчеркнул президент.

Что же касается непризнании Западом легитимности Александра Лукашенко, то белорусский лидер не без иронии назвал в интервью такую позицию "делом вкуса". Нравится кому-то на Западе такая позиция, "пусть они ее и придерживаются", - добавил он.

Ведь ни в Беларуси, ни в Турции, резюмировал Лукашенко, "легитимность не нуждается в признании других государств. Достаточно того, что меня мой народ, который избрал, считает легитимным и, согласно Конституции, в Беларуси сегодня легитимный президент", - цитирует глава государства БЕЛТА.