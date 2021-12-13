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13.12.2021 19:19
Рубрика: В мире

Житель Германии отсудил компенсацию за травму на удаленке

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8634)
Вердикт по необычному делу вынес Федеральный социальный суд Германии. Он рассмотрел жалобу мужчины, который на удаленке поскользнулся по пути от кровати к компьютеру и сломал позвоночник. Как пишет Spiegel online, суд признал падение "травмой на производстве" и страховым случаем, который предусматривает выплату компенсации.

Это дело тянулось с 2018 года, когда работа на удаленке еще не стала столь актуальной из-за пандемии. Истец - менеджер по продажам из Ахена - много путешествовал по работе, а административные дела решал из дома. В тот день он оступился на винтовой лестнице, которая вела из спальни в "хоум-офис". Его без сознания нашла жена. Пострадавший обратился в профсоюз по торговле и логистике. Однако там отказались признать перемещения гражданина внутри собственного дома "поездкой на работу", которая действительно застрахована. Отклонил жалобу и суд земли Северный Рейн - Вестфалия.

Фото: istock
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И только высшая инстанция постановила: "Работники домашнего офиса точно так же добираются до рабочего места и могут рассчитывать на страховую защиту". Судья учел, что истец не успел позавтракать и направлялся в кабинет, минуя кухню. Вот если бы он сломал спину по пути к плите, то не мог бы претендовать на компенсацию. В 2019 году немке из Франкфурта-на-Майне не удалось добиться признания "производственной травмой" ЧП в гостиничном номере в Лиссабоне, где она находилась в командировке. Оттуда 62-летняя женщина собиралась вызвать такси в аэропорт, чтобы насладиться отпуском в Португалии. Она так спешила из ванной к телефону, что упала и сломала бедро. Ситуация осложнялась тем, что у нее были проблемы с мобильностью из-за последствий полиомиелита. Но суд был непреклонен: к тому времени конгресс уже 20 часов как закончился. А паркет в номере признали совершенно безопасным. В 2018 году суд в Тюрингии также отклонил иск мужчины, который во время командировки поскользнулся в душе и сломал колено. Водные процедуры не имеют отношения к служебным делам, заключили служители Фемиды. Порой им приходится разбирать совсем уж курьезные дела - как, например, в случае с немцем, который на удаленке упал "при выходе из туалета". Однако его попытки отсудить компенсацию успехом не увенчались.

С началом пандемии перед страховыми компаниями остро встал вопрос: платить ли сотрудникам, которые заразились ковидом на работе. Юристы пояснили телерадиокомпании MDR Sachsen, что в отношении врачей, медперсонала и соцработников "корона" в 80 процентах случаев признается профессиональным заболеванием. А вот представителям других профессий труднее доказать, что они подхватили вирус именно на работе. К примеру, парикмахер может сказать, что заразился от клиента, но тогда салон могут обвинить в несоблюдении требований гигиены. А лишние проблемы никому не нужны.

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