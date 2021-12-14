Нарышкин: Россия исторически принадлежит к числу великих научных держав

От лидерства в научных исследованиях и разработках напрямую зависит глобальная конкурентоспособность страны, а в перспективе и ее суверенитет, заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, открывая "круглый стол", приуроченный к завершению Года науки и технологий в России.

По его мнению, год, объявленный указом президента РФ Владимира Путина, стал серьезным импульсом, который "позволил укрепить авторитет научного знания, привлечь в науку талантливую молодежь, рассказать обществу о наиболее значимых достижениях российских ученых".

Сергей Нарышкин напомнил, как в начале XX века академик Вернадский, глубоко интересовавшийся историей отечественной науки, призывал рассматривать ее как неотъемлемую часть национальной культуры, подчеркивал, насколько важно, чтобы наука пользовалась в обществе уважением, чтобы в ней сохранялась преемственность традиций и научных школ. "Без этих условий, а сверх того, без амбициозных проектов, инициируемых, как правило, государством, удержать планку лидерства в этой области просто невозможно", - убежден глава РИО.

Со времен Петра Великого, чей юбилей в стране будут отмечать в следующем году, российская наука развивалась в неразрывной связи с практикой, помогала стране отвечать на большие вызовы. "Царь Петр хорошо осознавал, что без фундаментальных знаний нельзя преодолеть отсталость ни в промышленности, ни в торговле, ни в военном деле, - размышлял Нарышкин. - Известно, с каким огромным вниманием будущий император относился к развитию отечественного кораблестроения, которое до сих пор остается одной из самых наукоемких отраслей. Именно по указу Петра Первого в новой основанной им столице появилась Санкт-Петербургская академия наук, членами которой стали математик Леонард Эйлер, братья Даниил и Николай Бернулли, историк Герхард Миллер и многие другие выдающиеся умы того времени".

Пользуясь случаем, председатель Российского исторического общества поприветствовал открывшееся 14 декабря общее собрание РАН, которая "на сегодняшний день является главным центром координации фундаментальных исследований в нашей стране".

Российская наука развивалась в неразрывной связи с практикой, помогала стране отвечать на большие вызовы

Опережающее развитие российской науки некоторое время сдерживалось нехваткой профессиональных кадров. "Однако уже в 1754 году по инициативе ученого-энциклопедиста Михаила Ломоносова был открыт всесословный Московский университет, по сей день носящий его имя", - подчеркнул Сергей Нарышкин. Проходя по ступеням истории российской науки, он упомянул и выдающихся отечественных ученых XIX века, включая математика Николая Лобачевского, химика Дмитрия Менделеева, физиолога Ивана Павлова, физика Бориса Якоби… И заслуги наших исследователей в веке XX, назвав беспрецедентным вызовом для советской науки вероломное вторжение гитлеровской Германии. На этот вызов был дан достойный ответ.

"В апреле мы отметили 60-летие первого полета человека в космос, - продолжил он. - Именно советским ученым и конструкторам удалось воплотить в жизнь вековую мечту человечества. Открыть эру освоения межзвездных пространств".

Россия исторически принадлежит к числу великих научных держав, убежден глава РИО. "Однако для сохранения этого лидерства необходимо непрерывное привлечение в науку школьников и студентов, молодежи, формирование кадрового резерва талантливых молодых ученых. Не будет преувеличением сказать, что будущее нашей фундаментальной науки куется сегодня в образовательном центре "Сириус", - заключил он.

В ближайшее время РИО подпишет соглашение о сотрудничестве с руководством образовательного центра по созданию нового гуманитарного направления, а в новом году начнется реализация его первых образовательных программ.