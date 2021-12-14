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Рубрика: Экономика

С чем частный инвестор на российской бирже заканчивает год

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8635)
Российский фондовый рынок в этом году, даже если учитывать провалы последних дней из-за очередной геополитической напряженности, рос быстрее остальных и остается в плюсе. Хорошую доходность смогли получить инвесторы, купившие акции металлургов, химпрома и нефтегазового сектора. Следующий год при прочих равных может стать тоже довольно "урожайным", но рынку и брокерам нужно быть готовыми к тому, что и в без того рекордно пополнившемся полку частных инвесторов прибудет еще: помимо потенциальных прибылей нужно подумать и о защите прав.
Российский фондовый рынок считается одним из самых недооцененных в мире. Фото: REUTERS Российский фондовый рынок считается одним из самых недооцененных в мире. Фото: REUTERS
Российский фондовый рынок считается одним из самых недооцененных в мире. Фото: REUTERS

Российские акции сильно выиграли в этом году, обозначив новые исторические рекорды. По долларовой доходности индекс МосБиржи превзошел многих мировых конкурентов - осенью на пике рост достигал 37-38% с начала года, и даже после последних коррекций рынок выглядит довольно хорошо: индекс на 10% выше, чем в январе.

Фото: istock
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Динамика объясняется прежде всего цикличным ростом прибыли в России, говорит руководитель отдела анализа акций ФГ "ФИНАМ" Наталия Малых. "Индекс Мосбиржи примерно на 90% состоит из компаний, чей бизнес сильно зависит от состояния экономики, и в этом году прибыль индекса, по прогнозам, вырастет в 2,8 раза от уровней кризисного 2020 года. Естественно, это транслируется в повышение дивидендных выплат, и российские акции могут предложить самую высокую дивидендную доходность в мире. Эффект также оказал приток розничных инвесторов на рынок акций, а также реинвестирование дивидендов", - рассказывает эксперт.

Несмотря на геополитическое давление последних месяцев, ситуацию с "омикроном" и высокой инфляцией, рынок позволил частным инвесторам приумножить капитал, соглашается персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Александр Чечерин. "Инвесторы, которые держали в портфеле бумаги металлургов, добытчиков нефти и газа, получили большую доходность, особенно если считать с учетом дивидендов. Этому способствовали как высокие цены на группы металлов, в результате высокого спроса со стороны Китая и сбоя цепочек поставок, так и рост цен на нефть и особенно газ, спотовые цены которого достигали осенью 1900 долларов за тысячу кубометров", - говорит он.

Наилучшую доходность принесли сектор химии и нефтехимии (+60%) и строительные компании (+58%), подчеркивает Малых. Львиная доля сектора химии формируется за счет производителей удобрений, которые смогли значительно улучшить свои финансовые результаты на фоне роста мировых цен на удобрения.

У застройщиков также удачный год на фоне повышения цен на недвижимость и высокого спроса на нее, продолжает Малых. Высокая инфляция, риски для рубля, а также восстановление экономики стимулируют вложения в недвижимость.

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Наконец, финансовый сектор укрепился на 41% с начала года. "С выходом экономики из рецессии прибыль банков нормализовалась, качество активов продолжает улучшаться, кредитные портфели растут, особенно в ипотечном сегменте", - отмечает Малых.

Аутсайдером года стала электроэнергетика (-12,6%), говорит эксперт. По словам Малых, отрасль показала сильную динамику по энергопотреблению, экспорт вышел на рекорды, ценовая конъюнктура благоприятная, и многие компании показывают улучшение по выручке и прибыли. Тем не менее это не вызывает особого энтузиазма у инвесторов, интерес ограничен из-за высокой инфляции.

"Слабую динамику также показали сектора IT (-5,4%) и телекомов (-11,1%). В 2021 году интерес к IT и телекоммуникационным компаниям ослаб по мере восстановления глобальной экономики и возврата к нормальной жизни. Если в 2020 году акции таких компаний были островком безопасности в периоды падения рынка, то сейчас в фаворитах у инвесторов циклические компании, в основном из производственного, сырьевого и потребительского сектора - они выигрывают за счет восстановления деловой активности и высокой инфляции", - говорит Малых.

Фото: iStock
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По мнению Чечерина, отрасли, которые были сильны в 2021 году, сохранят позиции и в следующем. По его прогнозу, высокие цены на газ сохранятся как минимум до весны, а проблемы в цепочках поставок и растущий спрос на металлы могут сохраниться. "В случае положительного сценария, победы над коронавирусом и смягчения геополитической напряженности российский рынок может показать значительный рост за счет импорта капитала. Российский рынок один из самых недооцененных в мире и является привлекательным для иностранных инвестиций", - говорит Чечерин.

Пандемия и появление простых приложений для биржевой торговли привели в России (как и во всем мире) к взрывному росту частных инвестиций. В 2020 году частники открыли больше 5 млн новых брокерских счетов на Мосбирже, всего их стало почти 9 млн. К декабрю 2021 года, по данным Мосбиржи, счетов стало уже 26,5 млн. "Число физлиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в ноябре на 937,6 тысячи, до 16,2 млн человек. Это наибольший приток за все время наблюдений", - отмечают на Мосбирже.

7,38 процента сейчас составляет максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках. Суммарная средняя доходность индекса Мосбиржи за последние годы почти в 2,5 раза выше, но никакая прибыль на фондовом рынке не гарантирована

В Банке России подчеркивают, что брокерские счета, реально наполненные деньгами или ценными бумагами, имеют сегодня около 6 млн клиентов, примерно у 60% из них - инвестиции объемом до 10 тысяч рублей. "По мнению Банка России, рынок обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста, но он обязательно должен сопровождаться обеспечением защиты прав розничных инвесторов и исключением практик недобросовестных продаж финансовых продуктов", - считают в ЦБ.

Естественно, Банк России активно включился в регулирование этой сферы: главным нововведением этого года стало обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов с 1 октября, если они хотят покупать сложные финансовые продукты.

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