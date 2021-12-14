"Санитарный щит" на границах России начнут ставить с января

С января пункты пропуска через государственную границу России начнут оборудовать автоматизированными системами пропуска пассажиров и устройствами для считывания данных о них. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

"С января 2022 года мы начинаем реализацию федерального проекта "Санитарный щит", в рамках которого 99 пунктов пропуска через государственную границу будут оснащены автоматической системой пропуска пассажиров, а также мобильными устройствами для считывания данных о пребывающих на территорию РФ", - сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Санитарный щит" стал одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития до 2030 года, которые утвердил 7 октября глава правительства Михаил Мишустин. Как уже писала "РГ", в России создают федеральную информационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера. Положения проекта, который станет частью "санитарного щита" страны, ранее утвердил Мишустин.

Также Голикова сообщила, что штамм "омикрон" распространился уже в 74 странах и не обошел стороной Россию. Выявлено уже 16 случаев, нужно продолжать ограничительные меры.