Владимир Путин обсудил план борьбы с новым штаммом коронавируса

Президент поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам за работу с больными коронавирусом в праздники и выступил против введения под Новый год QR-кодов на транспорте. Также Владимир Путин выслушал доклад о борьбе с "омикроном" и поручил подготовить поручения по защите экологии.

Завезен и заразен

Слово для доклада президент предоставил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Заболеваемость коронавирусом снизилась на 7,3 процента, но пять регионов - в росте, сообщила она. В 24 регионах нет значимой динамики с точки зрения повышения или понижения, в 56 - снижение, но не устойчивое. "У нас по-прежнему достаточно высокие цифры среднесуточной заболеваемости - порядка 30 тысяч заболевших", - отметила вице-пр

емьер.

Штамм "омикрон" распространился уже в 74 странах. "Россию эта ситуация тоже не обошла - завоз произошел от граждан, которые возвращались из ЮАР и других государств", - сказала зампред кабмина. "Мы своевременно приняли меры по нераспространению, изолировали прибывших. 177 граждан находятся в обсерваторах в Московской области и у 16 выявлен "омикрон"", - отметила она, добавив, что это почти 10 процентов. Что свидетельствует о достаточно высокой контагиозности штамма и необходимости продолжения ограничительных мероприятий, имея в виду наступающие новогодние праздники, сделала вывод Голикова. "Несмотря на ограничения по транспортному сообщению, которые были, тем не менее, трансграничные перемещения достаточно высоки и скоро граждане поедут в отпуска, - продолжила она. - Безусловно, мы не застрахованы от того, чтобы к нам не произошло дальнейшее проникновение этого штамма".

По оценкам экспертов в ЮАР, каждый больной с "омикроном" может заразить 3-3,5 человека, в то время как показатель по "дельте" был 0,8, сравнила Голикова. "Сейчас мы вместе с учеными продолжаем его изучение, безусловно, будем коррек

Иммунитет растет

тировать свои меры реагирования, видя как ситуация развивается", - заключила она.

Голикова привела цифры по заболевшим. Общее количество пациентов под наблюдением - 745 тысяч, 79,2 процента на амбулаторном лечении, остальные - на стационарном. Снижение - 15 и 10 процентов соответственно. Необходимо поддерживать уровень ковидных коек, считает вице-премьер: сейчас их почти 207 тысяч, в период пика в последнюю волну было 305 тысяч, но ситуация напряженная, в 24 регионах рост числа больных, которых госпитализируют в тяжелом состоянии.

Коллективный иммунитет сейчас - 56,1 процента, наилучшие показатели - свыше 80 процентов в Севастополе, больше 72 процентов на Чукотке, в Тыве, Карелии, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Москве, сказала Го

Врачам прописали двойные надбавки

ликова. Число вакцинированных первым компонентом - 75,8 млн человек, двумя - 69,4 млн.

Разработан комплекс дополнительных мер реагирования на ситуацию с распространением коронавируса и штамма "омикрон". В нем четыре блока. Первый - создание барьеров для снижения темпов распространения - это ограничение въезда и изоляция прибывших, сокраще

ние сроков действия анализа на ковид до 48 часов, усиление контроля за ограничениями в регионах.

Второй блок - профилактика, включая повышение эффективности тест-систем. В декабре начнутся клинические исследования нового препарата - кожного теста для оценки клеточного иммунитета ковида, увеличивается объем производства экспресс-тестов. Третий блок направлен на поддержание повышенной готовности инфраструктуры здравоохранения. И четвертый - привлечение кадров. Выплаты медицинским и социальным работникам, которые работают с коронавирусом, будут продлены на 2022 год.

В новогодние каникулы медики и соцработники снова получат двойные "ковидные" надбавки, решил президент. "В этом году на праздничные новогодние дни обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работают с ковидными больными, в двойном размере. Просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое", - заявил Путин. "Ситуация, конечно, не такая, может быть, тревожная, как в январе этого года, но все-таки она сложная и люди работают в условиях больших нагрузок", - отметил он и спросил министра финансов, есть ли такая возможность. "По оценкам это будет стоить чуть больше 8 млрд рублей, - откликнулся Антон Силуанов. - Такие ресурсы мы найдем в бюджете".

Постой, QR-код

Следующий вопрос, который поднял президент, - законопроект по QR-кодам на транспорте. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал про общественное обсуждение инициативы. Она затрагивает интересы огромного количества граждан и прежде чем принимать решения, надо посоветоваться с ними, подчеркнул он. "Вы совершенно справедливо сказали на Совете по правам человека о недопустимости принятия таких опрометчивых решений", - сказал Турчак. "Мы получили сотни тысяч обращений, вопросов... Итогом стала жесткая позиция партии: было решено поручить фракции снять законопроект с рассмотрения. В нынешнем виде он не готов даже к первому чтению", - считает он. Но вопрос обеспечения безопас

ности и здоровья пассажиров не снимается, работа продолжится на экспертном уровне и окончательное решение будет зависеть от развития эпидситуации, заключил докладчик.

Нужно выработать наиболее комфортные алгоритмы для пассажиров, полагает министр транспорта Виталий Савельев. "Мы хотим еще раз более углубленно посмотреть на риски при использовании электронных сертификатов, - сказал он. - Любые отклонения или изменения или форс-мажорные обстоятельства должны решаться в пользу граждан". Он пообещал, что законопроект будет доработан.

Путин спросил Голикову, как регулируется это за рубежом. "По-разному", - ответила она и сообщила, что есть страны, которые при эпидемиологическом подъеме допускают в транспорт только переболевших и вакцинированных, а есть такие, где используют и ПЦР-тесты. Но главное

Не роскошь, а сервис передвижения

- обычно эти меры - временные. "Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода достаточно сложная история, создадим много проблем для людей", - сказал президент.

О новых возможностях портала "Госуслуги" для автомобилистов доложил глава минцифры Максут Шадаев. Но сначала отметил, что подтвержденные учетные записи на портале есть уже у более 93 млн граждан, а с начала года количество зарегистрированных пользователей увеличилось на 11 млн и вдвое в

ыросло количество обращений к сервисам. Ежедневно на портал заходят почти 10 млн человек, по популярности он в десятке ведущих. С начала года в электронный вид переведено свыше 170 социально значимых услуг.

На Госуслугах сейчас свыше 15 млн пользователей со своими автомобилями. Один из самых востребованных сервисов - оплата штрафов. С начала года оплачено 46 млн штрафов на сумму более 25 млрд рублей, почти на 30 процентов больше, чем в прошлом году, сказал Шадаев. Заработали новые сервисы для автовладельцев, в том числе онлайн-обжалование штрафов, цифровая копия свидетельства о регистрации авто. В планах - выпуск цифровой копии водительского удостоверения и переход на электронные договоры купли-продажи.

Говорили и о культуре. Очень важной работой назвал Путин реконструкцию и обновление муниципальных и краеведческих музеев, домов культуры. За три года более 400 музеев в 73 регионах обновят и еще 100 модернизируют, рассказала министр культуры Ольга Любимова. Краеведческие музеи станут новыми точками притяжения в том числе и молодежи, рассчитывает она. За три года построено и модернизировано 777 домов культуры, к концу года будет 950.

Выйти на чистый воздух

О работе по снижению уровня загрязнения воздуха и сокращению выбросов доложила вице-премьер Виктория Абрамченко. Объем вредных выбросов в атмосферу в 12 наиболее загрязненных городах страны совокупно снизился более чем на 5 процентов в этом году. Лучший результат - в Новокузнецке, добиться улучшения ситуации не удалось только в Норильске, заявила она. В Челябинске вредные выбросы сократились более чем на 20 процентов за счет рекультивации городской свалки. И

з списка городов с высоким уровнем загрязнения исключается Нижний Тагил. Эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу будет расширен на все города с загрязненным воздухом с 1 сентября 2022 года.

Абрамченко предложила ввести ответственность для собственников бизнеса за сильное загрязнение воздуха. Сейчас за отсутствие планов модернизации предусмотрен штраф для предприятий до 500 тысяч рублей, и им проще оплатить, чем модернизировать.

Бизнесу необходима достаточная мотивация, сказал президент. "Драконовские методы", конечно, не нужны, но можно ограничить выплату дивидендов или ввести оборотные штрафы, считает он. "Ясно, что это достаточно жесткие вещи, но если наши коллеги из промышленности будут о них знать, то тогда и не будет желания обходить принимаемые решения или платить ничего не значащие для них штрафы", - пояснил Путин и попросил подготовить перечень поручений по защите экологии, "чтобы ничего не пропало и ничего не было забыто".

Президент также уточнил, за какой срок можно оборудовать предприятия датчиками контроля выбросов, на что Абрамченко сказала, что за год. Еще он поручил расширить полномочия Росприроднадзора для улучшения контроля за исполнением экологических требований по выбросам в атмосферу. "Мы говорим о разбюрокрачивании экономики, о борьбе с излишними контрольными мероприятиями, но есть вещи, на которые следует обратить особое внимание и добиться исполнения принимаемых нами решений", - заключил Путин.