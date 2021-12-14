Вышел трейлер финала проекта "Сказки Пушкина. Для взрослых"

Вышел трейлер постапокалиптичного финального эпизода проекта "Сказки Пушкина. Для взрослых". Серия двойная, состоит она из эпизодов "Салтан" и "Лебедь".

Сеттинг такой: мир лежит в руинах после ядерной войны, ставшей результатом "роковой случайности". Выжившие разделились на враждующие племена и поклоняются технологиям прошлого.

Фото: more.tv

Алексей Кравченко играет вождя одного из таких племён, и зовут его Салтан. За его внимание борются жрец Бабарих (Игорь Миркурбанов) и три сестры: Старшая (Дарья Екамасова), Средняя (Ирина Носова) и Младшая (Лена Тронина из Happy End). И Младшаяпоследней удаётся завоевать сердце Салтана.

"Но интриги Бабариха и остальных сестер вынуждают беременную Младшую покинуть племя, чтобы вырастить не по годам развитого сына Гвидона (Олег Чугунов). Посреди постапокалиптической разрухи они встретят удивительное существо по имени Лебедь (Олеся Судзиловская), обладающее знаниями о технологиях древних времен", - анонсируется в синопсисе.

Режиссёр - Наталья Кудряшова ("‎Герда"‎), сценарист - Андрей Золотарев ("Лед", "Спутник").

Премьера - завтра на more.tv.