Booking освободил отели от паритета цен по требованию ФАС

Сервис по бронированию Booking выполнил требование федеральной антимонопольной службы по отмене паритета цен. Компания сообщила ведомству, что внесла необходимые изменения в "Общие условия предоставления услуг" и "Привилегированную программу." Теперь российские отели и гостиницы смогут выставлять на других ресурсах собственные цены на услуги, сообщает пресс-служба ФАС.

Тяжба Booking и антимонопольной службы длилась с конца 2020 года. Ведомство тогда пришло к выводу, что сервис злоупотребил доминирующим положением на рынке и навязал гостиницам, отелям и хостелам условия соблюдения паритета цен.

Это означало, что гостиницы не могли установить цену на свои услуги ниже, чем на booking.com, даже на собственном сайте. Также они были ограничены в возможности свободно предоставлять свои услуги и с помощью других ресурсов. По мнению ФАС, это могло привести к ограничению конкуренции на рынке.

Сервис не согласился с доводами ФАС и попытался оспорить решение службы в суде, однако безуспешно. Кроме того, компании предстоит заплатить теперь 1,3 млрд рублей штрафа. По мнению экспертов, это привести к снижению цен на отели в РФ.