Moderna: “омикрон” и “дельта” могут объединиться в организме в “супервирус”

Главный врач компании-производителя вакцин Moderna Пол Бертон заявил, что штаммами "омикрон" и "дельта" можно заразиться одновременно. По его словам, разновидности коронавируса могут объединиться, чтобы создать новую и еще более опасную суперверсию вируса.

Как рассказал Бертон, это случится, если штаммы заразят одну и ту же клетку и смогут поменять местами ДНК. По его словам, большое количество случаев заражения "дельта" и "омикроном" в Великобритании делают это вполне вероятным.

При этом он отметил, что такое развитие ситуации все же требует весьма специфических условий и совпадения, в основном, неконтролируемых событий, сообщает газета Daily Mail.

В настоящее время "омикрон"-штамм коронавируса выявили уже в 77 странах. При этом ни куда не исчезла и развновидность "дельта", которой, в основном, продолжают болеть люди. В России заболевших пока немного и, по словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой все 77 видов ПЦР-тестов, которые зарегистрированы в нашей стране, способны выявить актуальные штаммы коронавируса, включая "омикрон". В то же время центр Гамалеи уже создал модификацию "Спутника V" под новый штамм.