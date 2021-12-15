На Урале число фигурантов дела об отравлении метанолом выросло до семи

В деле о смертельном отравление уральцев суррогатным спиртным появились еще два фигуранта. Таким образом их количество увеличилось до семи человек. Из них шестеро, уточняет ТАСС, арестованы до апреля следующего года. Еще по одному - жителю поселка Белоярский - документы на продление ареста пока не поступали.

Напомним, в ноябре сначала общественники, а затем и правоохранительные органы сообщили о смерти десятков людей в Екатеринбурге и области: все они покупали на рынках у частников разливной алкоголь, который, как выяснилось, содержал метиловый спирт.

На данный момент известно о 35 погибших от отравы. Свердловский следственный комитет полагает, что опасной жидкостью торговали с 7 по 14 октября на одном из рынков в Чкаловском районе Екатеринбурга. Канистры с ее остатками были изъяты полицией. Расследование уголовного дела статье 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности) продолжается.