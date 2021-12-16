Культовый сериал "Клиент всегда мертв" получит продолжение

Еще один революционный хит канала HBO может получить вторую жизнь. Вслед за продолжением шлягера "Секс в большом городе", несколько внезапно с порога вновь ставшего большим хитом, реанимируют и культовую черную драмедию "Клиент всегда мертв" (Six Feet Under).

Сериал выдающегося Алана Болла (сценарист "Красоты по-американски", обладатель "Оскара" и "Эмми") на протяжении пяти безупречных сезонов шел в 2001-2005 годах, рассказывая о семейном похоронном бюро, получив три "Золотых глобуса". Каст - сиятелен: Питер Краузе, Майк Си Холл ("Декстер"), Фрэнсис Конрой ("Американская история ужасов"), Лорен Эмброуз ("Дом с прислугой"), Рэйчел Гриффитс.

Как передает Variety, проект находится на самой ранней стадии разработки - "в фазе обсуждения", не имеет ни каста, ни укомплектованной команды. И пока не очень ясно, в каком формате будет выполнен - сиквела или перезагрузки.

Представители канала и Болла в комментарии ресурсу отказали. Меж тем аналитики отмечают, что перед авторами возможного продолжения в случае, если предприятие все-таки решат запустить (вероятность чего крайне велика), встанет непосильная задача. Ведь финал шоу, по мнению экспертов, был "идеален" и не требовал продолжений.