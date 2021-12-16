Лукашенко призвал отстраивать новую Беларусь

На внутренние проблемы в управленческом аппарате обратил повышенное внимание президент Беларуси, потребовав от чиновников проявлять "монолитность и исполнительность", передает в четверг пресс-служба Александра Лукашенко с совещания по противодействию санкционным мерам коллективного Запада.

Обращаясь к республиканскому активу, глава государства вынужден был признать, что в стране слишком много руководителей, которые занимают антигосударственную позицию. И что особенно его настораживает, больше всего оппозиционеров появилось среди руководителей столичных учреждений здравоохранения, которые "готовы за премьер-министра работать, за главу администрации, руководителей парламента - за всех готовы работать".

В этой связи Лукашенко пояснил, что никто никому не запрещает иметь свою точку зрения. Лично он это воспринимает как данность. "Но все мы ограничены определенными рамками - рамками руководителя. Если ты хочешь быть абсолютно независимым и призывать к санкциям, воевать против власти и прочее - вон они в Литве, Польше сидят, там еще есть вакансии", - напомнил президент. Правда, добавил он, оттуда все больше хотят назад вернуться. "Пожалуйста, на вакансии поезжайте и там призывайте к санкциям. Знаете, что мы там вас не достанем, и шесть или восемь лет по новому закону вы не получите", - предупредил белорусский руководитель своих оппонентов.

Ведь "если вы руководите коллективом, вы государственные люди (и неважно, частное или государственное предприятие), тем более, если вы погоны носите, вы понимаете, где вы находитесь. В противном случае мы будем расценивать это как предательство", - предупредил Лукашенко, подчеркнув в то же время, что не должно быть и перегибов, накатов, как в 1930-е годы.

"Видите ли, кто-то за кого-то подписался: "Давай его хватай, тащи…". Их в стране тысячи были, которые подписались за "альтернативщиков". Мы что, сейчас будем отвлекаться и их ловить где-то? Нам же делом нужно заниматься. И поверьте, за этот год они совершенно другими людьми стали", - считает оратор. По его словам, об этом свидетельствуют и результаты последних социологических исследований, которые "разительно отличаются от тех, что были год назад".

Но с теми, кто нарушал закон, толкал людей на его нарушение, подтвердил глава государства, "мы должны разобраться. И делать это надо аккуратно, осторожно, не должно быть кампанейщины, нельзя допустить искажения, нельзя шарахаться", - резюмировал Лукашенко, призвав "отстраивать новую Беларусь".