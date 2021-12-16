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Вышел русский трейлер фильма о вирусе-убийце с Джоном Малковичем

Новости
    16.12.2021, 17:13
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Опубликован финальный русский трейлер фильма "Антитела" (в оригинале - "Выживальщик", The Survivalist), в котором смертельный вирус спровоцировал хаос.

В постапокалиптических декорациях "два самых опасных человека на планете сойдутся в смертельной схватке за девушку, чей уникальный иммунитет - единственный шанс на спасение".

Играют опасных людей Джон Малкович и Джонатан Риз Майерс ("Викинги").

Режиссер - Джон Кийес ("Американский кошмар", "Пригородный кошмар").

Премьера в России - 6 января.

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