Вышел русский трейлер фильма о вирусе-убийце с Джоном Малковичем

Опубликован финальный русский трейлер фильма "Антитела" (в оригинале - "Выживальщик", The Survivalist), в котором смертельный вирус спровоцировал хаос.

В постапокалиптических декорациях "два самых опасных человека на планете сойдутся в смертельной схватке за девушку, чей уникальный иммунитет - единственный шанс на спасение".

Играют опасных людей Джон Малкович и Джонатан Риз Майерс ("Викинги").

Режиссер - Джон Кийес ("Американский кошмар", "Пригородный кошмар").

Премьера в России - 6 января.