Вышел русский трейлер фильма о вирусе-убийце с Джоном Малковичем

Фото: kinopoisk.ru
Опубликован финальный русский трейлер фильма "Антитела" (в оригинале - "Выживальщик", The Survivalist), в котором смертельный вирус спровоцировал хаос.
В постапокалиптических декорациях "два самых опасных человека на планете сойдутся в смертельной схватке за девушку, чей уникальный иммунитет - единственный шанс на спасение".
Играют опасных людей Джон Малкович и Джонатан Риз Майерс ("Викинги").
Режиссер - Джон Кийес ("Американский кошмар", "Пригородный кошмар").
Премьера в России - 6 января.