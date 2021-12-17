Ford поделился фото нового Everest. Ждем в России?

Компания Ford в конце ноября 2021 года представила новое поколение пикапа Ranger, впервые за 10 лет. Как и прежде, у Ranger будет родственник в лице внедорожника Everest, фотографии которого опубликовал американский автопроизводитель.

В настоящее время Ford Everest проходит испытания, начался их заключительный этап. На самом деле интриги никакой нет: передняя часть у внедорожника и пикапа будет одинаковой, включая минимальный передний свес. Передняя часть клетки также будет идентичной, а основная работа, что логично, проделана с задней частью.

Новый Everest сохранит два варианта полноприводной трансмиссии: с жёстким подключением передней части и постоянный полный привод, который для Ranger, напомним, оказался в новинку. На премьере пикапа компания перечислила двигатели, но умолчала об их мощности: эти же дизельные "турбочетвёрки" и V6 достанутся Ford Everest.

Представят внедорожник в первом квартале 2022 года, а до тех пор россияне могут продолжать рассуждать на тему, появится ли Everest в России. С одной стороны, логика в этом есть: реализация может осуществляться совместно с Ranger в салонах коммерческих автомобилей - это направление в нашей стране компания пока развивает и делает это весьма успешно.

Сегмент рамных среднеразмерных внедорожников относительно пуст: Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport да Isuzu MU-X, готовящийся к приезду в 2022 году. Последний, кстати, тоже сделан на базе пикапа. С другой стороны, есть ли смысл в расширении бизнеса, которое потребует, как минимум, обучения персонала и рекламных бюджетов?