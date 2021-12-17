Фото: начались съемки сериала "Сын" с Калюжным и Серебряковым

Онлайн-кинотеатр KION объявил о начале съемок сериала "Сын".

Проект позиционируется как оригинальная криминальная драма о силе родительской любви.

"В центре истории - бывшие любовники, которые должны пройти большой и опасный путь, чтобы спасти сына и снова найти общий язык друг с другом. Молодого врача-ветеринара из Москвы Василия Булатова из греческого отеля похищает группа террористов и перевозит в один из районов Сирии. На поиски сына бросается его мать, московский врач Лика Булатова", - говоритсся в синопсисе. Лика обращается к отцу Василия, с которым долгое время не общалась, тот соглашается помочь найти сына, которого никогда не видел.

Фото: KION

В главных ролях: Глеб Калюжный, Анна Ардова и Алексей Серебряков. Также в сериале снялись Нино Нинидзе, Дмитрий Чеботарев, Михаил Евланов, Эльшан Алескеров, Дмитрий Поднозов, Александр Кудренко, Владимир Капустин и другие.

Режиссер - Николай Хомерики ("Море волнуется раз", "Ледокол"). Сценарист - Ариф Алиев ("Кавказский пленник").