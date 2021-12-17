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17.12.2021 18:12
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти арестовали водителя, сбившего пешеходов на Невском проспекте

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на два месяца арестован мужчина, который два дня назад сбил парня и девушку на Невском. Молодой человек госпитализирован в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии, девушка - скончалась на месте.

Фото: ГУ МВД по Воронежской области
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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на заседании по избранию меры пресечения мужчина заявил, что ему сказать нечего.

Уже известно, что он был пьян. В его крови нашли алкоголь, да и изначально, во время задержания, у мужчины были все видимые признаки опьянения.

Тем не менее, он сел за руль Volkswagen Polo, разогнался до высокой скорости и возле дома №20 по Невскому проспекту протаранил двух пешеходов, которые переходили дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора. Это происшествие вызвало огромный общественный резонанс.

Обычно обстоятельства ДТП расследует полиция. Но накануне стало известно, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил передать расследование этого дела в Следком.

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