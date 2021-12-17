Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу RT

Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства компании Google LLC, которая владеет видеохостингом YouTube, с требованием снять ограничения с немецкоязычного информационно-аналитического канала "RT auf Sendung", принадлежащего RT.

В опубликованном на сайте Роскомнадзора сообщении отмечается, что "деструктивные действия видеохостинга являются беспрецедентными, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней". В ведомстве назвали действия YouTube актом цензуры.

"В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законом предусмотрены меры частичного или полного ограничения доступа, а также административная ответственность", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно о том, что YouTube заблокировал новый канал RT в день запуска. Ранее сообщалось, что новый круглосуточный новостной канал будет вещать на немецком языке. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине. В прямом эфире будут транслироваться новости, ток-шоу и документальные фильмы.