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СМИ: Кресло Александра Градского на "Голосе" останется пустым

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    17.12.2021, 12:54
Текст:   Кристина Верховцева

После многочисленных слухов о том, как будет продолжаться телепроект "Голос" без Александра Градского, скончавшегося 28 ноября, стали известны некоторые подробности сегодняшнего выпуска и дальнейшего развития шоу.

Как сообщает StarHit, кресло Александра Градского никто не займет. Ранее ходили слухи, что на его место могут пригласить наставников из предыдущих сезонов или отдать руководство командой сыну музыканта Даниилу. Однако после прошедших репетиций выяснилось, что продюсеры шоу решили обойтись без замен. Команда Градского, состоящая из трех человек, продолжит существовать без него.

"Нового наставника не будет 100%", - подтвердили изданию на площадке.

Обычно на этапе нокаутов наставник выбирает для дальнейшего участия в шоу одного человека из тройки. Так как у команды имени Градского не будет наставника, судьбу участников могут решить телезрители при помощи голосования.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Окончательно информация подтвердится сегодня вечером, когда на экраны выйдет первый выпуск "Голоса" без Александра Борисовича. Предыдущие две недели "Первый канал" показывал выпуски, которые успели записать до смерти артиста.

В шоу также участвуют команды Димы Билана, Пелагеи и Леонида Агутина. При этом отмечается, что организаторы решили принципиально оставить четвертое кресло, где сидел Градский, пустым - в память о музыканте.

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