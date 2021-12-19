Актриса из "Секса в большом городе" хотела сыграть Монику в "Друзьях"

Кристин Дэвис, наиболее известная по роли Шарлотты в "Сексе в большом городе", рассказала, что в 90-х пробовалась на роль Моники в сериале "Друзья".

Актриса посетила американскую телепередачу The Late Late Show и рассказала о своих пробах в "Друзья". За несколько лет до начала съемок "Секса", начинающая актриса Дэвис ходила на пробы и прослушивалась на роль Моники.

- Думаю, я была одной из примерно 8000 девушек, которые пробовались на роль Моники. Роль в конечном итоге досталась Кортни Кокс, - сообщила она.

Кристин Дэвис также добавила, что в то время она была знакома с Кортни Кокс, они вместе ходили на йогу и даже были приятельницами. В один момент Кокс сообщила, что покупает машину. Она рассказала товарищам, что снялась в пилотной серии одного проекта, который считает очень перспективным. Позднее Кристин поняла, что речь тогда шла именно о "Друзьях".

Сериал "Друзья" вышел в 1994 году, быстро обрел популярность и был признан одним из лучших ситкомов в истории американского телевидения. "Секс в большом городе" вышел на экраны четыре года спустя, в 1998 году.

Напомним, этой зимой "Секс в большом городе" получил продолжение. Мини-сериал "И просто так" с Сарой Джессикой Паркер, Кристин Дэвис и Синтией Никсон выходит на HBO (в России его показывает "Амедиатека"). Актриса, играющая четвертую подругу Саманту, отказалась принимать участие в съемках.