Marvel начала разработку нового фильма про Человека-паука

Президент Marvel Studios Кевин Файги заявил, что компания начала активную разработку нового фильма про Человека-паука, сообщает New York Times.

"Мы с Эми (продюсер Эми Паскаль - прим. ред.), Disney и Sony говорим "да", мы активно начинаем развиваться в том направлении, в котором история пойдет дальше", - рассказал он, добавив, что не хочет чтобы фанаты снова пережили долгую разлуку с персонажем, как это произошло после выхода второй части. Тогда компании Sony Pictures и Marvel Studios какое-то время не могли договориться об условиях сделки, что вызвало большое негодование поклонников.

Конкретной информации о четвертом фильме Файги не сообщил, однако продюсер трилогии Эми Паскаль прокомментировала, в каком направлении может развиваться сюжет.

"В конце фильма, который мы только что сняли, вы видите, как Человек-паук принимает важное решение. Это жертва. И это дает нам много возможностей для работы над следующим фильмом, - сказала она.

Ранее стало известно, что исполнитель главной роли Том Холланд уже согласился на съемки в еще трех фильмах Marvel. В данный момент трилогия включает в себя части "Возвращение домой", "Вдали от дома" и "Нет пути домой".