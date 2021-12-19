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Marvel начала разработку нового фильма про Человека-паука

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    19.12.2021, 17:15
Текст:   Ася Кушнарева

Президент Marvel Studios Кевин Файги заявил, что компания начала активную разработку нового фильма про Человека-паука, сообщает New York Times.

"Мы с Эми (продюсер Эми Паскаль - прим. ред.), Disney и Sony говорим "да", мы активно начинаем развиваться в том направлении, в котором история пойдет дальше", - рассказал он, добавив, что не хочет чтобы фанаты снова пережили долгую разлуку с персонажем, как это произошло после выхода второй части. Тогда компании Sony Pictures и Marvel Studios какое-то время не могли договориться об условиях сделки, что вызвало большое негодование поклонников.

Конкретной информации о четвертом фильме Файги не сообщил, однако продюсер трилогии Эми Паскаль прокомментировала, в каком направлении может развиваться сюжет.

"В конце фильма, который мы только что сняли, вы видите, как Человек-паук принимает важное решение. Это жертва. И это дает нам много возможностей для работы над следующим фильмом, - сказала она.

Ранее стало известно, что исполнитель главной роли Том Холланд уже согласился на съемки в еще трех фильмах Marvel. В данный момент трилогия включает в себя части "Возвращение домой", "Вдали от дома" и "Нет пути домой".

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