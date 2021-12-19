Все регистрационные подразделения ГИБДД будут работать 20 декабря

Завтрашний день, 20 декабря, объявлен рабочим для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди, сообщает пресс-служба МВД России.

Сбой в работе информационных ресурсов устранен. В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. В настоящее время задача выполнена - доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме.

Напомним, ранее сообщалось, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой.