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19.12.2021 23:23
Рубрика: Легковые авто

Все регистрационные подразделения ГИБДД будут работать 20 декабря

Текст: Владимир Баршев
Фото: Павел Лисицын \ РИА Новости Фото: Павел Лисицын \ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын \ РИА Новости

Завтрашний день, 20 декабря, объявлен рабочим для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди, сообщает пресс-служба МВД России.

Сбой в работе информационных ресурсов устранен. В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. В настоящее время задача выполнена - доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме.

Напомним, ранее сообщалось, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой.

МВД подтвердило сбой в информационной системе ГИБДД